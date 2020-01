Dopo San Marino, furti in serie nel Rubicone

Dopo San Marino, furti in serie nel Rubicone.

Furti a San Marino nei giorni scorsi, furti anche nelle valli del Marecchia e del Conca, come – nelle ultime ore – nella zona del Rubicone, tra Savignano e Santarcangelo. Agli arresti, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Riccione, una banda considerata responsabile di almeno tre colpi nel giro di poche ore in abitazioni, tra le quali anche quella della candidata alle regionali per Fratelli d'Italia, Kitty Montemaggi. Non si esclude possa trattarsi degli stessi malviventi in azione nella Repubblica di San Marino - così riferisce il sito di informazione Riminitoday. Si attendono nelle prossime ore dettagli sul caso.



