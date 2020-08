Doppio furto a Domagnano, colpite due abitazioni nella stessa via

Due furti nella serata di giovedì a Domagnano. I ladri, in un'ora che va dalle 20 a mezzanotte, approfittando dell'assenza dei proprietari, si sono introdotti in due abitazioni di via Ca' Giannino. Al loro rientro l'amara sorpresa. Da una prima valutazione, pare che i malviventi abbiano asportato contanti e monili d'oro per un quantitativo ancora da valutare. Immediata la telefonata alla Centrale Operativa Interforze. Sul posto, per ricostruire l'accaduto e cercare elementi utili per le indagini, la Gendarmeria che ha notato anche segni di effrazione. Gendarmeria che, in queste settimane, ha anche rafforzato il pattugliamento sia nelle ore diurne che di notte. Le forze dell'ordine invitano i cittadini a segnalare tempestivamente ogni strano movimento.



