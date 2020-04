Mattinata di lavoro per gli agenti dell'Antincendio della Polizia civile, intervenuti prima per spegnere le fiamme che si erano sviluppate in un cassonetto, poi, intorno alle 11,30 per spegnere un incendio, sembra di natura dolosa, sviluppatosi in un'area verde del Ventoso, a Borgo Maggiore. Rogo prontamente spento, A bruciare anche materiale non legnoso sul quale sono in corso ulteriori verifiche.