Droga alla guida: la Guardia di Rocca ritira cinque patenti in dieci giorni

Negli ultimi dieci giorni sono state cinque le patenti ritirate dai militari della Guardia di Rocca. A destare particolare preoccupazione è la motivazione: in tutti i casi, le persone fermate durante normali controlli stradali effettuati in orari diurni, tra mattino e pomeriggio, sono risultate positive al cosiddetto “drug test”, un tampone salivare in grado di rilevare la presenza di diverse sostanze stupefacenti.. In un’occasione l’intervento è scattato dopo che un’auto aveva danneggiato un palo della segnaletica stradale; in un altro caso, all’interno dell’abitacolo è stato rinvenuto anche dell’hashish.

Sempre la Guardia di Rocca ha raccolto la denuncia di un cittadino sammarinese rimasto vittima di una truffa legata alle criptovalute. Ignoti hanno ricreato un sito web del tutto simile a quello di una nota piattaforma di investimento, utilizzando nomi e loghi reali. La somma “investita”, pari a circa 30mila euro, risulta al momento difficilmente recuperabile.

Proseguono infine le segnalazioni di tentate truffe ai danni dei clienti BKN. In due episodi, persone contattate da un falso numero sammarinese — ottenuto clonando quello del centralino BKN — hanno fornito dati personali, subendo complessivamente una perdita di circa 15mila euro. Nel corso del 2025 sono state in totale 35 le clonazioni di carte di debito o di credito denunciate alla Guardia di Rocca.







