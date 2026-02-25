CRONACA GIUDIZIARIA Droga in party privato in epoca Covid: verso la sentenza il procedimento nei confronti di 6 imputati L'unico ragazzo accusato di spaccio aveva già patteggiato. Condannati oggi due italiani per un vorticoso giro di vetture - ritenuto truffaldino - fra alcuni Paesi UE, San Marino e Italia

Era il febbraio 2021, pieno periodo Covid. Ad innescare il tutto la segnalazione alle Forze dell'Ordine di un festino privato in un'abitazione di Serravalle; evidentemente in violazione delle norme anticontagio allora vigenti. Con l'arrivo sul posto di una pattuglia della Polizia Civile si scoperse tuttavia ben altro: alcune dosi di cocaina e hashish, e più di un chilo di marijuana; oltre a materiale per il confezionamento e contanti. Da qui l'arresto del proprietario dell'appartamento. Vicenda che fece scalpore; e che portò alla denuncia – anche a seguito di chiamate in correità – di altri 6 giovani presenti al party, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Il ragazzo che in precedenza era finito in carcere – vista anche la contestazione, nel suo caso, di spaccio – ha poi scelto di patteggiare, “uscendo” dal procedimento. Era tuttavia atteso nell'udienza odierna, chiamato come testimone da una delle Difese; nell'intento forse di fare emergere eventuali contraddizioni. Vista la sua impossibilità a presenziare è stata decisa una nuova convocazione per il 22 aprile; quando sarà probabilmente ascoltato con l'assistenza di un legale. Nell'occasione dovrebbe anche concludersi il processo. Oggi le testimonianze dei 3 agenti che intervenirono all'epoca. Non è stato l'unico procedimento trattato in mattinata, davanti al Giudice Saldarelli.

A sentenza un caso risalente sempre al 2021; ambiti diversi, però. Alla sbarra in questo caso 2 italiani; fra le accuse anche truffa aggravata. Secondo gli inquirenti costituirono società in Repubblica per importare auto di lusso usate, con libretti di Paesi UE. Impressionante il numero: 475; con fatture per un valore di 14 milioni di euro. Fattore chiave la tassazione agevolata del Titano, che in alcuni casi - peraltro - non sarebbe neppure stata corrisposta. Particolare lo schema: immediatamente dopo l'immatricolazione le vetture sarebbero state radiate e poi esportate in Italia, con l'intento di eludere l'IVA. Fra le contestazioni anche quella di contraffazione; per la riferita apposizione di false timbrature di Guardia di Rocca ed Ufficio Tributario. I due sono stati infine condannati rispettivamente a 3 anni, e 3 anni e 6 mesi di prigionia; oltre al risarcimento del danno subito dall'Eccellentissima Camera: costituitasi parte civile tramite l'Avvocatura dello Stato.

