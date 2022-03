POLIZIA LOCALE Droga, maxi sequestro a Rimini per un valore di quasi 600mila euro

Maxi sequestro di stupefacenti da parte della Polizia Municipale di Rimini per un valore di quasi 600mila euro. L'avvio dell'operazione all'inizio del mese di marzo a Borgo Marina dove due individui erano stati pedinati e trovati in possesso di 50 grammi di cocaina nascosta nel bracciolo portaoggetti della vettura. Uno dei sospetti era riuscito a scappare e su di lui si sono concentrate le indagini. L'uomo è stato individuando la sua abitazione, a Montescudo - Monte Colombo. Sul suo mezzo sono spuntati 510 grammi di cocaina pura, e 500 grammi di hashish mentre, nel bagagliaio, alte 48 tavolette di hashish per un totale di 50 chili oltre a 5mila euro in contati ritenuti provento di spaccio. La droga, i cui proventi se immessa sul mercato sarebbero stati di 580mila euro, secondo gli inquirenti era destinata ad alimentare il mercato dello spaccio di Borgo Marina.

"Questa operazione ci consente di dire di avere assestato un duro colpo allo spaccio" nel quartiere di Borgo Marina, ha detto a margine della conferenza stampa il comandante della polizia locale di Rimini Andrea Rossi. "Nei prossimi giorni - ha aggiunto -vedremo gli esiti di questa operazione con un calo drastico, se non un azzeramento, dei fenomeni di spaccio al minuto che avvengono in quella zona". "Queste operazioni dimostrano che la collaborazione con le forze dell'ordine", ha detto l'assessore comunale alla sicurezza Juri Magrini, "le informazioni che i cittadini ci danno, ci consentono di fare queste operazioni".

