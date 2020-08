RAVENNA Drogata e abusata per tre giorni da una coppia, lui finisce in manette

Drogata e abusata per giorni da una coppia. È successo nel Ravennate, ne dà notizia la stampa locale. Con il pretesto di una terapia di coppia per aiutarla a superare i problemi con il compagno, un uomo e una donna di 42 e 34 anni, hanno convinto la vittima a trasferirsi nella loro abitazione. E una volta lì, anche somministrandole cocaina, per alcuni giorni hanno abusato di lei. L'uomo è stato arrestato per violenza sessuale aggravata, anche di gruppo. Mentre la compagna risulta indagata, ma a piede libero, per lo stesso reato avendo partecipato - secondo l'accusa - a quel piano per organizzare rapporti sessuali a tre. Sul caso indaga la polizia di Ravenna. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



