Drone su nave cargo con bandiera sammarinese, c'è anche un ferito.

Arrivano maggiori dettagli sull'attacco di una nave cargo battente bandiera di San Marino ieri sera sul Mar Nero. Il Registro Navale di San Marino fa sapere di avere avviato le procedure previste in caso d’incidenti. "Dai contatti istituzionali con le autorità ucraine - scrive l'autorità - e dalle successive interlocuzioni con la Company di nazionalità greca, è emerso che la nave M/V BLUE BEAD (IMO 9171113), bandiera San Marino, è stata colpita da un drone durante le fasi di uscita dall’area portuale". Il Registro parla di "danni limitati e un marittimo lievemente ferito, senza necessità di ospedalizzazione".

La nave ha proseguito la navigazione allontanandosi dalla zona di pericolo. "In questi minuti - spiega il registro - prosegue il supporto da remoto da parte del Flag State alla Company, anche per lo sbarco del marittimo infortunato e per le attività di riparazione necessarie, riservandosi di approfondire l’accaduto al primo approdo sicuro".

