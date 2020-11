Due adolescenti in ospedale in coma etilico

Brutta avventura per due giovanissime sammarinesi finite in coma etilico la notte di Halloween. Ne ha dato notizia il Resto del Carlino. Le due ragazzine, di 13 e di 14 anni, erano uscite il 31 sera per festeggiare il week end e a San Marino Città avrebbero incontrato degli amici più grandi, che avevano acquistato alcol, tra cui vodka. Le due giovanissime avrebbero accettato l'invito ad unirsi alla festa in strada, esagerando però con la quantità. La 14enne si è sentita male in un bar, dove era entrata per accedere al bagno, l'altra è stata soccorsa su una panchina. È intervenuta l'ambulanza e le due adolescenti hanno passato qualche ora all'ospedale di Stato per accertamenti.