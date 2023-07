SOLIDARIETÀ Due ecografi di ultima generazione per le ambulanze sammarinesi: è la donazione di SUMS al Pronto Soccorso Si tratta degli ecografi "butterfly" dalle dimensioni estremamente ridotte e in grado di trasmettere ai tablet le immagini della propria sonda ecografica

Due ecografi portatili "butterfly" sono stati donati da parte della SUMS a favore del Pronto Soccorso di San Marino.

Si tratta di strumenti di ultima generazione e dalle dimensioni estremamente ridotte, in grado di trasmettere ai tablet le immagini della propria sonda ecografica.

Per queste ragioni i due ecografi andranno in dotazione alle ambulanze del 118 e del Pronto Soccorso per le emergenze sul territorio, come ha spiegato il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere.

Il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni ha invece portato i sentiti ringraziamenti del governo mentre Marino Albani, Presidente della Società Unione Mutuo Soccorso, ha sottolineato come questa donazione vuole confermare l’impegno di SUMS sulle tematiche legate alla salute dei cittadini sammarinesi.

