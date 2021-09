Due incidenti a San Marino: prognosi di 30 giorni per un 61enne e un minorenne sammarinesi

Nel pomeriggio di oggi la Polizia Civile è intervenuta in due incidenti a San Marino.

Il primo, attorno alle 11:20 a Fiorentino, ha coinvolto B.S. classe 1960, sammarinese. Alla guida di una bicicletta con pedalata assistita Cannondale, stava provenendo da località “La Selva” e si dirigeva verso “Le Capanne” quando, per cause da accertare, è caduto lungo la strada. L'uomo è stato portato al Pronto Soccorso, in cui gli è stata diagnosticata una prognosi iniziale di 30 giorni per le ferite riportate nell'impatto.









Il secondo incidente ha coinvolto invece un minorenne. Attorno alle 15:30, a Serravalle N.D., cittadino sammarinese classe 2005, stava discendendo da Via IV Giugno in direzione Dogana a bordo del suo motorino Honda 50, quando, per ragioni da chiarire, è caduto a terra senza coinvolgere altri veicoli. Il conducente è stato soccorso dal personale del Corpo e dai sanitari del 118. In Ospedale anche a lui è stata diagnosticata una prognosi iniziale di 30 giorni.



Oltre ad essersi occupata dei rilevamenti, la Polizia Civile sta indagando per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.