Di fronte al Commissario della Legge Antonella Volpinari, l'avvio di due processi a porte chiuse, oggi in tribunale. Il primo per maltrattamenti in famiglia, il secondo per violazione della libertà sessuale. In entrambi i procedimenti è costituita parte civile l'Authority per le pari opportunità. Le sentenze arriveranno, verosimilmente, tra alcuni mesi.