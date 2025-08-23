Due tragedie in pochi giorni sui binari tra Riccione e Cattolica A perdere la vita, un 18enne di Pesaro e un uomo di 40 anni

Due tragedie in pochi giorni sui binari tra Riccione e Cattolica.

Due gravi incidenti ferroviari, a distanza di poche ore, lungo la linea adriatica, nei pressi della stazione di Riccione.

La prima tragedia è avvenuta nella serata di giovedì 21 agosto, poco dopo le 22.40, quando un uomo è stato travolto da un Frecciarossa. L’impatto con il convoglio, diretto verso Ancona, è stato violentissimo e i soccorritori, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’investimento sono intervenuti gli agenti della Polfer e i tecnici di Rfi per i rilievi del caso. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta a lungo, causando ritardi fino a 180 minuti, per poi tornare alla normalità nelle prime ore del mattino.

Un secondo dramma si è consumato poco dopo le due della notte tra venerdì e sabato, quando un treno ha investito mortalmente un 18enne di Pesaro tra le stazioni di Riccione e Cattolica. Anche in questo caso, l’impatto è stato fatale. La circolazione è stata sospesa fino all’alba per consentire l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, riprendendo regolarmente poco dopo le sei. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

