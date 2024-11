DOGANA Durante un controllo della Polizia Civile, offende e bestemmia, denunciato e allontanato L'episodio è avvenuto questa mattina nel parcheggio davanti al Centro Atlante

La Polizia Civile lo ha scoperto durante un controllo, all'interno della sua auto, dove sembra si fosse appisolato. Ma al momento della richiesta documenti, nel parcheggio di fronte al Centro Atlante, l'uomo ha reagito con violenza, L'episodio è avvenuto nella mattinata di martedì. D.V. queste le iniziali dell'uomo, ha cominciato a inveire e bestemmiare contro gli agenti; è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per offese a pubblico ufficiale, in base all’articolo 382 del Codice Penale. Contestualmente, gli è stata comminata una sanzione pecuniaria per aver proferito espressioni blasfeme.

Nei confronti del soggetto, che avrebbe precedenti penali in Italia per reati contro persona e patrimonio. è stato emesso anche un provvedimento di allontanamento dal territorio.

