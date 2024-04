INCIDENTE È deceduto Stefano Michi, il ciclista sammarinese investito al confine Aveva 62 anni. A colpirlo un sammarinese di 37 anni

È deceduto attorno alle 18.00 al Bufalini di Cesena Stefano Michi il ciclista sammarinese di 62 anni investito questa mattina a pochi centinaia di metri dal confine di Dogana, sulla Superstrada. A colpirlo – la dinamica è ancora da ricostruire – un'auto targata San Marino che però non si è fermata a prestare soccorso; proseguendo la corsa, ha varcato il confine entrando in territorio sammarinese.

L'automobilista, di 37 anni e presunto responsabile del sinistro, aveva parcheggiato il mezzo ed era rimasto nell'abitacolo in stato confusionale; soccorso è stato portato in Ospedale di Stato per gli accertamenti del caso.

Le condizioni dell'uomo era apparse fin da subito molto gravi tanto che un eliambulanza era partita da Ravenna per il trasferimento al nosocomio di Cesena. Al momento, secondo quanto riportato dall'ANSA, le autorità sammarinesi non hanno preso alcun provvedimento, spetterà a quelle italiane chiedere l'identificazione e in caso far scattare la denuncia.

