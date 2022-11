È morto Alberto Mino, storico dirigente della CSdL e della Federazione Pensionati. A comunicarlo è la stessa Confederazione del Lavoro che lo ricorda come “grande protagonista della storia sindacale della Repubblica di San Marino e punto di riferimento importante”. Tra la metà degli anni '60 e la metà degli anni '70 è stato tra i fondatori del Sindacato Unitario Lavoratori Industria e Artigianato (l'attuale FULI). Dopo una lunga militanza come funzionario del Partito Comunista Sammarinese e del successivo PPDS, ha ripreso la sua attività nella Confederazione del Lavoro, facendo parte dal 2000 al 2014 del Consiglio Direttivo Confederale, e ricoprendo dal 2001 al 2014 la carica di Segretario della Federazione Pensionati. In quegli anni è stato anche membro della Segreteria Confederale CSdL. Dal 2014 al 2018 è stato Presidente della stessa Federazione Pensionati.

“Alberto è stato, nella sua militanza sia politica che sindacale, un grande protagonista del movimento progressista sammarinese, come lui stesso amava definirlo, animato – continua la CsdL - da forti valori di uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale e democrazia, sempre in prima linea nelle lotte e nelle conquiste per i diritti e l'emancipazione dei lavoratori, dei pensionati e delle persone più in difficoltà. Alberto è stato un compagno di tante battaglie e anche un maestro, che lascia una importante eredità sul piano sia umano che sindacale e sociale; un patrimonio indelebile per la vita della Confederazione e per l'intero Paese”.

