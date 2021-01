MEMORIA STORICA È morto Bruno Ghigi

È morto Bruno Ghigi.

È morto Bruno Ghigi. Aveva 98 anni. Memoria storica del territorio, l'editore era fra i 100mila sfollati a San Marino durante i bombardamenti del giugno '44.

Per la sua intensa attività di editore e di studio sul territorio riminese, l’Amministrazione comunale di Rimini gli aveva conferito nel 2014 una targa a testimonianza della stima e della gratitudine della città.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, e l’assessore alla Cultura, Giampiero Piscaglia, ne ricordano la figura: “Con Bruno Ghigi se ne va davvero un pezzo della storia, anzi della Storia, della nostra città. Perché la sua vita, enorme nell’attraversare con coerenza e senso morale quasi 100 anni tra il secolo breve e il nuovo millennio, si intreccia costantemente con la sua attività di piccolo editore, a servizio della conoscenza e della divulgazione della vicenda storica della nostra città. Tra i sassolini che negli ultimi 70 anni hanno permesso a Rimini di non perdere del tutto la strada della propria identità, dopo la rimozione collettiva post traumatica seguita all’ultimo conflitto bellico che fece credere a molti al mito di Rimini ‘città nuova senza passato’, ci sono sicuramente quelli messi in fila con amore e cura da Bruno Ghigi”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



"Una vita dedicata alla cultura e all'amore per la sua, per la nostra Rimini, narrata in tante sue pubblicazioni" lo ricorda Emma Petitti. "Da sempre legato alle radici umili e alla sinistra, ha raccolto le storie di chi aveva vissuto il dramma della Seconda Guerra Mondiale e la speranza della Liberazione poi. Tante testimonianze, racchiuse nella sua opera, di gente del nostro entroterra, uomini e donne che hanno contribuito a scrivere il nostro futuro e la nostra storia locale".



I più letti della settimana: