È morto Gianluigi Carrirolo Funerali 11 gennaio a Carpi

È morto Gianluigi Carrirolo.

Lo scorso 7 gennaio è scomparso all'età di 61 anni Gianluigi Carrirolo. Era conosciuto in Repubblica per i suoi rapporti, anni addietro, nel San Marino Calcio ed anche per un caso giudiziario di presunto voto di scambio del 2014, conclusosi con l'archiviazione. Il funerale avrà luogo martedì 11 gennaio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Carpi.

