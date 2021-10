È morto Gianni Raviele, già direttore generale di San Marino Rtv

È morto, all'età di 89 anni, Gianni Raviele, secondo Direttore generale della San Marino Rtv, tra il 1995 e il 1997. Nato nel 1932 a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, era stato tra i padri fondatori del Telegiornale delle 13.30 sulla Rai, assieme a Piero Angela ed Andrea Barbato, diventandone subito caporedattore. Per anni è stato responsabile della cultura del Tg1 e vicedirettore del Tg2. A sua firma anche trasmissioni di spettacolo e cinema, come Prisma e Primissima.

Il Direttore Generale Carlo Romeo e tutta la San Marino Rtv si uniscono al dolore della famiglia e porgono le loro condoglianze.