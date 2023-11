È morto Giuseppe Arzilli, tre volte Capitano Reggente

È morto Giuseppe Arzilli, tre volte Capitano Reggente.

È morto Giuseppe Arzilli, per tutti Pinuccio. Politico e imprenditore di lungo corso, aveva 82 anni. Vedovo dal maggio 2005 dopo la scomparsa della moglie Daniela Belluzzi, lascia i figli Michele e Marco.

Si era iscritto al Partito Democratico Cristiano nel 1955. È stato eletto in Consiglio Grande e Generale per la prima volta nel 1974 ed è stato consigliere per sette legislature consecutive. È stato Capitano Reggente per tre volte, nei semestri 1º ottobre 1986 – 1º aprile 1987, 1º ottobre 1999 – 1º aprile 2000e 1º ottobre 2004 – 1º aprile 2005. È stato presidente della delegazione sammarinese presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa - ha ricevuto la medaglia d'argento pro-merito per la presenza di 10 anni e il titolo di Membro onorario del Consiglio d'Europa -, dell’Unione Commercianti e della Società di Mutuo Soccorso. Per diversi anni ha ricoperto il mandato di Ambasciatore non residente della Repubblica di San Marino presso la Confederazione svizzera.

La San Marino Rtv si unisce al dolore dei famigliari e degli amici.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: