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È morto il magistrato Giacomo Fumu, giudice di Terza Istanza a San Marino

Aveva 74 anni. Ex procuratore di Perugia e presidente della Quarta Sezione Penale della Cassazione, negli ultimi anni aveva ricoperto importanti incarichi anche nella magistratura sammarinese.

24 giu 2026
È morto il magistrato Giacomo Fumu, giudice di Terza Istanza a San Marino

All'età di 74 anni è morto Giacomo Fumu, magistrato di lungo corso e figura di riferimento della giustizia italiana, che negli ultimi anni aveva ricoperto anche importanti incarichi a San Marino come giudice d'Appello penale e, più recentemente, come Giudice per la Terza Istanza penale.

Nato a Nuoro il 9 agosto 1951, Fumu si era formato come ricercatore di Diritto amministrativo all'Università di Cagliari prima di entrare in magistratura nel 1977. La sua carriera lo aveva portato a ricoprire numerosi incarichi di rilievo, tra cui quello di Procuratore della Repubblica di Perugia, dove guidò anche le indagini nella delicata fase processuale successiva all'omicidio di Meredith Kercher. Nel 2013 era stato nominato direttore della Scuola Superiore della Magistratura.

Successivamente era approdato alla Corte di Cassazione, dove aveva ricoperto il ruolo di consigliere delle Sezioni Unite penali e di presidente della Quarta Sezione Penale.

Negli ultimi anni aveva messo la propria esperienza al servizio dell'ordinamento sammarinese. In una nota, il Dirigente del Tribunale di San Marino ha espresso il proprio cordoglio, ricordandone "le eccellenti doti di uomo e giurista", l'impegno professionale e l'umiltà con cui aveva onorato la funzione giudiziaria sul Titano.




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