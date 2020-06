È morto Maurizio Taddei, agente in pensione e volontario della Croce Rossa

Questa notte è morto Maurizio Taddei, 62 anni, agente della Polizia Civile in pensione e volontario della Croce Rossa Sammarinese. Era attivo anche nell'Associazione Attiva-Mente. Davvero tanti i suoi interessi, fra cui l'aceto; nel 2007 aveva infatti creato una sua acetaia. Nel luglio 2015, dopo il pensionamento, si era regalato un viaggio in moto attraverso l'Europa. Tappe in Norvegia, Germania, Repubblica Ceca. Il funerale si terrà venerdì 19 giugno nel Santuario di Valdragone, con partenza alle ore 15 dall'ospedale di Stato. La camera ardente è aperta da oggi pomeriggio. Non ci sarà la veglia di preghiera a causa dell'emergenza sanitaria.

Fra i vari messaggi che si rincorrono su Facebook, particolarmente toccante quello di Antonio Morri, primario del Pronto Soccorso. “Arrivederci Maurizio! Grazie alla vita da parte di tutti quelli che hanno avuto la possibilità di conoscerti anche se solo per poco tempo. I giorni della tua pensione spesi come volontario della Croce Rossa ci hanno permesso di apprezzare, in un momento di grande difficoltà, il tuo spirito di servizio per questo paese e le tue grandi doti umane. La passione e l'amore che eri capace di mettere in ogni cosa che facevi era sempre accompagnata da un sorriso e da parole ricche di comprensione e amore per gli altri. Grazie di tutto Maurizio”.