TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:33 È morto Michele Mangiafico, per sei anni Direttore di San Marino RTV 11:09 Furti a Rimini: arrestato un 37enne dopo una serie di colpi ai ristoranti del Lungomare 09:27 Nasce l'albo degli influencer in Italia. Comporterà obblighi per chi ha almeno mezzo milione di follower 08:47 Lega ritira il divieto di educazione affettiva nelle scuole medie: il ddl Valditara modifica il consenso informato
  1. Home
  2. News
  3. Cronaca

È morto Michele Mangiafico, per sei anni Direttore di San Marino RTV

Noto conduttore del Tg2, è stato Direttore della nostra Emittente dal 2002 al 2008. A famiglia ed amici le più sentite condoglianze.

11 nov 2025
È morto Michele Mangiafico, per sei anni Direttore di San Marino RTV

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto nella sua casa a Roma Michele Mangiafico. Aveva 84 anni. Noto conduttore del Tg2, è stato Direttore della San Marino RTV dal 2002 al 2008. Nato a Siracusa, dopo la laurea all'Università degli Studi di Catania si è trasferito a Roma dove ha intrapreso una lunga carriera in RAI. Tra i volti del Tg2, ha condotto la rubrica di approfondimento Pegaso, che trasmetteva edizioni speciali su eventi di cronaca importanti, come la strage di Capaci.

Nel 2002 l'arrivo a San Marino, alla Direzione della TV di Stato. Nel 2005 gli fu conferita dall'allora Segretario di Stato agli Esteri l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

Lascia la moglie Adriana e due figli: Mara e Mauro. A cui vanno le condoglianze della San Marino RTV. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cronaca