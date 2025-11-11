LUTTO È morto Michele Mangiafico, per sei anni Direttore di San Marino RTV Noto conduttore del Tg2, è stato Direttore della nostra Emittente dal 2002 al 2008. A famiglia ed amici le più sentite condoglianze.

È morto Michele Mangiafico, per sei anni Direttore di San Marino RTV.

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto nella sua casa a Roma Michele Mangiafico. Aveva 84 anni. Noto conduttore del Tg2, è stato Direttore della San Marino RTV dal 2002 al 2008. Nato a Siracusa, dopo la laurea all'Università degli Studi di Catania si è trasferito a Roma dove ha intrapreso una lunga carriera in RAI. Tra i volti del Tg2, ha condotto la rubrica di approfondimento Pegaso, che trasmetteva edizioni speciali su eventi di cronaca importanti, come la strage di Capaci.

Nel 2002 l'arrivo a San Marino, alla Direzione della TV di Stato. Nel 2005 gli fu conferita dall'allora Segretario di Stato agli Esteri l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

Lascia la moglie Adriana e due figli: Mara e Mauro. A cui vanno le condoglianze della San Marino RTV.

