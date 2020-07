LUTTO È morto Roberto Balsimelli, Console Generale della Repubblica di San Marino a New York

È morto Roberto Balsimelli, dal 1982 Console Generale della Repubblica di San Marino a New York. La Segretaria di Stato agli Affari Esteri, invia alla Famiglia Balsimelli la sua vicinanza e ne ricorda "il profilo umano, la spontanea autenticità e il fervore delle battaglie civili e morali condotte dal compianto Roberto, di cui si terrà debita memoria".

"Balsimelli - scrive la Segreteria - è stato un validissimo punto di riferimento per le Istituzioni e per i cittadini residenti o soggiornanti nella Grande Mela e un testimone dei principali cambiamenti che hanno attraversato la Repubblica a cavallo dei due secoli; anche per questa ragione è grande il dolore che pervade la comunità sammarinese tutta, fedelmente ancorata a tali figure tenaci e combattive, nell’affermare l’unicità e il privilegio della cittadinanza che unisce i cittadini sammarinesi fuori e dentro i confini".

