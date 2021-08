È scomparso il maestro Orio Lucchi, direttore della Banda di Serravalle dal 1979 al 2000

Orio Lucchi si è spento a 83 anni. È stato per decenni protagonista nella vita musicale della città e della Banda cittadina dal 1970 al 1983 e poi in quella di Serravalle a San Marino dal 1979 al 2000. Nato a Savignano sul Rubicone il 15 giugno 1938, sposato con Graziella Cecchetti, due figli eccellenti musicisti, Lucchi si era diplomato al Conservatorio di Parma. Ha diretto a Rimini la Banda “bianca” dal 1970 al 1981 e poi la Banda riunificata dal 1981 al 1983.

Fu tra i primi docenti in Italia in grado di formare trii, quartetti, quintetti e così via che eseguivano musiche che spaziavano dal ‘500 al jazz alla musica contemporanea. Aveva armadi pieni di musica ed arrangiamenti per ottoni di compositori americani, russi, francesi.







Il Centro sociale sant' Andrea ricorda come sotto la sua guida all'inizio del 1980 la Banda di Serravalle inizierà a presentare repertori di musica swing e leggera. "Una grande persona impegnata nel mondo musicale e sociale con tante collaborazioni con il coro della parrocchia di Serravalle, l'Università del Sorriso": esprimendo vicinanza alla famiglia.

"Il più grande “vulcano” musicale che abbia mai conosciuto - lo ricorda il M° Stefano Gatta - riusciva a infondere entusiasmo come pochi insegnanti. Durante il mio primo decennio a San Marino dirigeva l’altro complesso bandistico della Repubblica, ne aveva fatto una big band con un repertorio di genere swing, gradevole e sapiente. Ci siamo sempre concessi il lusso di rispettarci e stimarci reciprocamente, un gentiluomo del pentagramma. Riposa in Pace, amico gentile, e un grande abbraccio alla signora Graziella".

Il Presidente della Filarmonica Città di Rimini, Pietro Leoni, ha inviato alla moglie e ai figli di Orio Lucchi le più sentite condoglianze dei bandisti riminesi e del mondo della musica riminese. Il funerale si terrà giovedì 19 agosto, alle ore 15.30, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Annunziata alla Colonnella di Rimini.