RAPPRESENTANZA ITALIANA Ecco le nuove cariche direttive del Comites. Il presidente eletto ufficialmente è Alessandro Amadei

Dopo le elezioni del Comites, il Comitato degli Italiani all'estero, avvenute il tre dicembre, con la vittoria della lista Ad Maiora, unica in lizza, questa sera la designazione delle cariche ad opera del Consiglio elettivo. Il nuovo presidente è Alessandro Amadei che resterà in carica cinque anni. Quest'ultimo ha commentato a caldo l'elezione: “Ringrazio tutti i cittadini che hanno votato la nostra lista, mi sento onorato. Ora mi preparo con responsabilità alle sfide complesse che attendono il Comites in futuro”. Le altre cariche nominate questa sera sono la vicepresidente Barbara Righetti, il membro dell'esecutivo Marina Rossi e il segretario Debora Cenni. Presenti anche l'ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri, assieme alle funzionarie dell'ambasciata Amerini e Picariello.

