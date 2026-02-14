Effrazione nella sede BSM, nel mirino dei ladri una quindicina di cassette di sicurezza

Sarebbero 15 le cassette di sicurezza aperte dai ladri durante il colpo di qualche giorno fa alla sede centrale della Banca di San Marino a Faetano. Ne parla Stefano Elli, su Il Sole 24 Ore oggi in edicola. I malviventi si sarebbero "fatti chiudere in banca per agire indisturbati durante la notte". Una volta all'interno del caveau si sarebbero diretti verso le cassette di sicurezza piuttosto che verso i contanti presenti in un'altra zona. I ladri sarebbero riusciti a non fare scattare gli allarmi per poi dileguarsi nella notte. Sul fatto continuano le indagini della Gendarmeria e del Tribunale sammarinese.







