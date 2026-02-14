COLPO A FAETANO Effrazione nella sede BSM, nel mirino dei ladri una quindicina di cassette di sicurezza A due settimane dal furto a Faetano emergono i primi dettagli

Sarebbero 15 le cassette di sicurezza aperte dai ladri durante il colpo di qualche giorno fa alla sede centrale della Banca di San Marino a Faetano. Ne parla Stefano Elli, su Il Sole 24 Ore oggi in edicola. I malviventi si sarebbero "fatti chiudere in banca per agire indisturbati durante la notte". Una volta all'interno del caveau si sarebbero diretti verso le cassette di sicurezza piuttosto che verso i contanti presenti in un'altra zona. I ladri sarebbero riusciti a non fare scattare gli allarmi per poi dileguarsi nella notte. Sul fatto continuano le indagini della Gendarmeria e del Tribunale sammarinese.

