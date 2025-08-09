Elemosina rifiutata, ferisce anziano con delle forbici in pieno centro storico

Nel pomeriggio, intorno alle ore 16, un episodio di violenza ha scosso il centro storico di Rimini, tra via Mentana e via Tempio Malatestiano. Un uomo, cittadino italiano senza fissa dimora, avrebbe chiesto l’elemosina a un anziano passante. Di fronte alla risposta negativa, il mendicante lo avrebbe aggredito, colpendolo fisicamente e ferendolo di striscio a un braccio con un paio di forbici da elettricista.

L’aggressore avrebbe poi tentato di disfarsi dell’arma gettandola in un tombino. A dare l’allarme sono stati alcuni commercianti della zona, richiamati dalle grida della vittima. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e successivamente i Carabinieri, che hanno bloccato l’uomo. I sanitari del 118 hanno soccorso l’anziano e lo hanno trasportato in ospedale: la prognosi non è ancora stata resa nota.









