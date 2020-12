GIUDIZIARIA Emergenza Covid: per la prima volta In Tribunale udienze d'appello in videoconferenza Anche il caso in cui era parte lesa Irene Pivetti che però non si è costituita parte civile

Per la prima volta oggi in Tribunale le udienze d'appello si sono tenute in videoconferenza. Una modalità decisa dal Giudice Caprioli in ossequio alle misure di precauzione per il Covid. In presenza, in aula, solo il Procuratore del Fisco, l'attuario e la segretaria verbalizzante. In uno dei sette processi discussi l'avvocato si è dovuto presentare in aula, per problemi legati al video-collegamento. Per la cronaca, il Giudice Caprioli si è riservato la decisione su tutti i casi in esame, compreso quello di un imputato che era stato condannato in primo grado a 7 mesi di prigionia, per appropriazione indebita. Parte lesa in quel processo l'ex Presidente della Camera Irene Pivetti che aveva testimoniato ma non si era costituita parte civile.

