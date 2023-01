Emergenza meteo: diramata nuova allerta per criticità idraulica e idrogeologica Otto persone al Pronto Soccorso per fratture causate da scivolate su neve e ghiaccio: tre sono state ricoverate. Faetano: Marano in piena e frana in via dei Seralli. La Protezione Civile raccomanda attenzione alla caduta di rami e alberi

A Faetano il torrente Marano, gonfiato dalle abbondanti precipitazioni, è esondato in mattinata nei pressi della rotonda per la zona industriale poi l'ondata di piena, verso le 12, ha cominciato a diminuire progressivamente. Sempre nel Castello di Faetano, a causa di una frana in via dei Seralli, è stata chiusa la corsia ascendente. Numerosi gli interventi di forze dell'ordine e Protezione Civile per allagamenti segnalati dai privati. L'acqua è entrata anche alla struttura residenziale per la disabilità “Il colore del Grano”.

La neve ha invece causato i maggiori disagi sul fronte viabilità, da Borgo Maggiore in su, anche per via degli alberi e dei tanti rami caduti sulle strade, sotto il peso della neve. Difficoltà alla viabilità anche lungo la Sottomontana che in alcuni punti è stata invasa dall'acqua. Fin dalle 3:30 è stato filtrato a Serravalle il traffico pesante mentre a Borgo Maggiore, Fiorentino e in zona Baldasserona sono stati attivi fino alle 10, i presidi per filtrare i mezzi non adeguatamente attrezzati per la neve. Oltre alle forze dell'ordine sono intervenuti a supporto i volontari della Protezione Civile che hanno anche aiutato due anziani a liberare gli accessi alle abitazioni ostruite dalla coltre nevosa.

Da sabato mattina 8 gli accessi al pronto soccorso per fratture agli arti in seguito a scivolate sul ghiaccio e sulla neve. Per tre persone è stato necessario il ricovero.

La Protezione Civile comunica che a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche che stanno interessano l’intero territorio della Repubblica di San Marino, numerose strade risultano pericolose per rischi derivanti dalla caduta di alberi, possibili smottamenti e allagamenti per criticità idrogeologica. Si chiede pertanto alla cittadinanza di mettersi in movimento solo in caso di estrema necessità. Diramata per la giornata di martedì 24 gennaio una nuova allerta di colore giallo: non per neve ma per criticità idraulica e idrogeologica.

