Era accusato di lesioni, danneggiamento e minacce all'autorità: processo prescritto per eccessiva durata dell'istruttoria

Si è chiuso con una prescrizione processuale, per eccessiva durata dell'istruttoria, il processo ad un giovane residente che era imputato per lesioni, danneggiamento e minacce all'autorità. Il ragazzo, in passato, era stato sottoposto a trattamento terapeutico obbligatorio e, per aver violato una misura di sicurezza, aveva trascorso un periodo in carcere. Maturata la prescrizione processuale il Giudice ha deciso di "non doversi procedere".