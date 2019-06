Era di Bodini l'elicottero che si è schiantato su un grattacielo di New York

Identificato il corpo del pilota dell'elicottero che si è schiantato su un grattacielo di Manhattan. Si chiamava Tim McCormack e aveva avvertito i controllori del traffico aereo di avere problemi durante il volo a causa di nebbia e pioggia. L'elicottero è registrato in una società denominata American Continental, fondata dall'imprenditore immobiliare Daniele Bodini, ex ambasciatore di San Marino presso le Nazioni Unite. Il dipartimento dei vigili del fuoco dei volontari di East Clinton, nella parte settentrionale dello stato di New York, ha reso omaggio a McCormack, dicendo che ha ricoperto il ruolo di capo per un decennio. "Tim era un vigile del fuoco dedicato, altamente professionale ed estremamente ben addestrato", si legge su Facebook. "Tim mancherà ai membri di questo dipartimento, non solo per la sua leadership ma per il suo meraviglioso senso dell'umorismo".