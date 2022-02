INCIDENTE Esce di strada sulla Sottomontana, 30 giorni di prognosi per il guidatore

Un incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 5:45, sulla strada Sottomontana. Per ragioni in corso di accertamento un giovane, M.M. classe 1994, ha perso il controllo della sua BMW Serie 3 ed ha urtato contro alcune piante che delimitano la strada. Il 118 è intervenuto prontamente per soccorrere il giovane, assieme a Polizia Civile (Pronto Intervento e Sezione Antincendio) e Gendarmeria. Al giovane sono state diagnosticate lesioni guaribili con una prognosi di 30 giorni. Il mezzo è stato recuperato successivamente dal carroattrezzi. Necessaria la chiusura della circolazione stradale per circa tre ore per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza il piano viabile, imbrattato con sostanze oleose.

