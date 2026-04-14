GIUDIZIARIA Esecuzione penale Conto Mazzini: confermate confische dirette per 9 milioni di euro Quattro anni dopo la sentenza d'Appello

Esecuzione penale Conto Mazzini: confermate confische dirette per 9 milioni di euro.

Conto Mazzini: dopo la sentenza d'appello del marzo 2022 e l'inammissibilità della terza istanza nel novembre dello stesso anno, nello scorso mese di marzo è arrivata la decisione del giudice delle esecuzioni – come riferito dal quotidiano “L'informazione” - che ha confermato le confische dirette per circa 9 milioni di euro, ritenuti di provenienza illecita. Dichiarati inammissibili, infatti, i ricorsi contro le confische presentati dagli ex segretari di Stato Fiorenzo Stolfi, Claudio Podeschi, Pier Marino Menicucci, Pier Marino Mularoni e Gian Marco Marcucci, tutti assolti o prosciolti nella sentenza definitiva.

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