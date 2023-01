Esercizio indebito della professione giornalistica: assolto Marco Severini Il fatto, così come contestato, non sussiste

E' stato assolto dall'accusa di esercizio indebito della professione Marco Severini, direttore del sito GiornaleSM, a processo perché, secondo l'accusa, ha svolto l'attività di giornalista senza le prescrizioni previste. Una vicenda iniziata nel 2018 con la querela presentata da un avvocato e poi ritirata. Ma il fascicolo, dal percorso articolato, fu toccato anche da due questioni di legittimità costituzionale. Per il procuratore del fisco Giorgia Ugolini, Severini in sostanza ha compiuto atti per cui c'è bisogno di un titolo abilitativo. Il riferimento è all'iscrizione alla Consulta per l'Informazione. Patentino professionale che, come spiegato dal PF, l'imputato ha confermato di aver restituito.

Il sito web, poi, secondo gli elementi raccolti dall'accusa, non si limita a condividere notizie altrui ma, spesso, le elabora e commenta, agisce come testata giornalistica e vende spazi pubblicitari. Tra gli altri elementi, la mancata iscrizione di GiornaleSM nel registro delle testate giornalistiche. Da qui la richiesta di condanna nei confronti di Severini a un mese e 15 giorni di arresto, più il pagamento delle spese.

Dal canto suo, la difesa si è appellata al diritto di informare. Per l'avvocato Achille Campagna - che ha citato normative e giurisprudenza locali e internazionali - l'attività di cronaca spetta a ciascun cittadino. Una questione, per il difensore, che si lega alla libera espressione. Da Campagna la richiesta di assoluzione piena. In udienza è stato poi reso noto di una querela per diffamazione presentata da Severini nei confronti del procuratore Ugolini, titolare del procedimento. La difesa ha anche chiesto l'oscuramento di un sito il cui dominio fa riferimento proprio al rinvio a giudizio.

Udienza conclusa con l'assoluzione di Severini da parte del commissario della legge, Vico Valentini, perché il fatto, così come contestato, non sussiste.

