Eternit abbandonato tra le abitazioni in zona San Michele: area delimitata dalla Polizia Civile

Lastre di amianto abbandonate in zona San Michele: è quanto rinvenuto in via dei Bugari, nella zona retrostante il camping Centro Vacanze San Marino, nei pressi della piccola chiesa di culto ortodosso intitolata a San Michele Arcangelo. L’area risulta, da tre settimane, già transennata dalla Polizia Civile di San Marino, che ha effettuato la segnalazione all'ufficio competente UPAV. Sul posto sono stati delimitati gli accessi per prevenire rischi alla popolazione, vista la pericolosità del materiale contenente amianto.

L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti speciali, una pratica che continua a rappresentare un serio problema ambientale e sanitario per il territorio. Si resta ora in attesa degli interventi di rimozione e bonifica.









