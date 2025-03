Evacuati gli studenti di Fonte dell’Ovo: incendio all'impianto di riscaldamento

Questa mattina, intorno alle ore 07:50, personale della Squadra Antincendio della Polizia Civile è intervenuto presso la Scuola Media di Fonte dell’Ovo a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno dell’edificio. Il rogo ha coinvolto una parte dell’impianto di riscaldamento, nello specifico un generatore di aria calda, causando la propagazione di fumo nei locali scolastici.

Inizialmente, gli studenti dell’ala nord sono stati trasferiti in palestra, mentre quelli dell’ala sud sono stati successivamente spostati per garantire la loro sicurezza. Poco dopo, è stata disposta l’evacuazione completa dell’edificio, con il deflusso degli studenti verso i punti di raccolta stabiliti.

Sul posto sono intervenuti anche il personale della Protezione Civile, il Dipartimento Prevenzione e l’Ufficio Tecnologico per monitorare la situazione e garantire il corretto svolgimento delle operazioni di sicurezza. Grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Antincendio e alla preparazione del personale docente, il principio di incendio è stato rapidamente domato, evitando danni maggiori.

Inoltre, una pattuglia della Polizia Civile è rimasta presente per gestire la sicurezza dell’evacuazione e garantire l’ordine nei punti di raccolta. Attualmente, l’accesso all’edificio rimane interdetto in attesa degli accertamenti da parte degli uffici competenti.

Le autorità stanno lavorando per ripristinare la qualità dell’aria all’interno dell’istituto e verificare l’agibilità dell’edificio, in modo da consentire il ritorno in sicurezza di studenti e docenti. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati, ma le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per garantire che tutti i parametri di sicurezza siano rispettati.