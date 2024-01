PAPA GIOVANNI XXIII Evade dalla Comunità, Polizia Civile lo trova a San Marino La notizia resa nota solo oggi dalla Polizia Civile

Evade dalla Comunità, Polizia Civile lo trova a San Marino.

Il 2 gennaio aveva lasciato la comunità Papa Giovanni XXIII di Cesenatico: il 48enne pugliese era evaso dai domiciliari che stava scontando per diversi reati contro il patrimonio. L'allarme, partito dalle autorità romagnole, hanno coinvolto anche la Centrale Operativa Interforze che ha diramato una ricerca del soggetto. Una pattuglia Polizia Civile lo ha rintracciato nel castello di Serravalle, dove aveva trovato ospitalità da una cittadina residente. Il comando di Murata lo ha reso noto solo oggi.

L'uomo, D. F. classe 1977 è stato accompagnato al Comando per gli accertamenti del caso e per lui è scattato un provvedimento esecutivo “ordine allontanamento” dal territorio sammarinese, convalidato dall'Autorità Giudiziaria. L’operazione della Polizia Civile è stata svolta in costante contatto con i Carabinieri stazione di Cesenatico.

