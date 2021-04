Evase dal carcere mentre stava scontando la pena per un reato che oggi è stato dichiarato estinto

Lette in Tribunale alcune sentenze d'appello decise del Giudice Francesco Caprioli. Ridotta da 10 a 8 mesi la condanna alla prigionia per un dipendente dell'Ufficio Filatelico e Numismatico che aveva calunniato la sua dirigente, accusandola di mobbing. Accusa rivelatasi infondata. L'uomo dovrà risarcire anche il danno e le spese di parte civile.

Dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione invece nel processo d'appello in cui era imputato Achille Lia. Nel 2013 era stato condannato a 1 anno per mancato furto aggravato. Nell'agosto 2018, mentre stava scontando la pena, per il reato che oggi è stato dichiarato estinto, era evaso dal carcere suscitando notevole clamore.