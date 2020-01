Evasione, condannato imprenditore

Un imprenditore di San Marino, Roberto Bruno Bendinelli è stato condannato ad un anno di prigionia dal commissario della Legge Alberto Buriani per evasione fiscale. L'uomo, titolare dell'impresa BIERREBI, era accusato di avere emesso fatture per operazioni inesistenti per un totale che si aggira attorno ai 200 mila euro.



