Evasione fiscale: parzialmente riformata la condanna ad un imprenditore

Il giudice per le appellazioni David Brunelli ha parzialmente riformato la pena nei confronti dell'imprenditore sammarinese Orazio Berardi, condannato nel dicembre del 2019 a nove mesi per evasione fiscale. Pena ridotta a otto mesi, 1500 euro di multa e concessione della sospensione condizionale della pena. L'imprenditore è stato assolto invece per un filone dell'indagine (secondo l'accusa le scritture contabili per fatture per operazioni inesistenti erano di quasi 900mila euro) perché “non costa a sufficienza la sua colpevolezza”. Concessa la sospensione condizionale della pena per tre anni.