Evasione Fiscale, un patteggiamento e una prescrizione

La difesa dell'imputato Angelo Battistini – accusato di evasione fiscale – e il Procuratore del Fisco Giorgia Ugolini, hanno concordato il patteggiamento e il Commissario della Legge Vico Valentini, ha deciso per una condanna ad un anno di prigionia, con pena sospesa e non menzione, 16 mesi di interdizione, una multa di 450 euro e il pagamento delle spese di costituzione parte civile dell'Eccellentissima Camera. Il risarcimento del danno verrà quantificato in una causa civile.

Letta anche la sentenza d'Appello per il processo all'imprenditore Mario Giuccioli, condannato in primo grado per evasione fiscale a nove mesi di prigionia, con sospensione della pena, e al risarcimento del danno all'Eccellentissima Camera. La difesa aveva chiesto l'assoluzione mentre per la Procura del Fisco andava confermata la sentenza di primo grado. Il Giudice d'Appello ha riqualificato il reato in uso di fatture false e dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Confermato però il risarcimento del danno all'Eccellentissima Camera e il pagamento delle spese di costituzione parte civile.