Evaso dai Cappuccini: Achille Lia estradato dal Belgio, torna in carcere a San Marino

Achille Lia torna in carcere a San Marino. L'uomo, che era evaso dal Carcere dei Cappuccini nell'agosto 2018 insieme ad un altro detenuto, si trovava in Belgio ed oggi è stato consegnato al personale di INTERPOL e del Corpo della Gendarmeria dalla polizia aeroportuale belga. Lo annunciano con una nota congiunta le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per la Giustizia. Dopo l'evasione Lia era stato fermato in Italia a seguito di avviso di ricerca internazionale diffuso attraverso il canale INTERPOL, ma poi si era reso di nuovo irreperibile. Così, l’estradizione dal territorio italiano, nel frattempo concessa dalle relative Autorità, non si era potuta concretizzare. Dopo un periodo di latitanza, Achille Lia, sempre grazie INTERPOL, è stato identificato in Belgio, verso il quale Stato, San Marino ha richiesto e ottenuto l’avvio dell’iter di estradizione. Oggi dunque la consegna ai militari sammarinesi. Sarà ora ricondotto nel carcere sammarinese per scontare il restante periodo di detenzione.