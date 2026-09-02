Ex Reggente Simoncini: possibile accordo su entità risarcimento

Potrebbe avviarsi verso la conclusione anche sul piano economico la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'ex Capitano Reggente Giacomo Simoncini. Secondo quanto riferisce oggi il quotidiano Serenissima, sarebbe ormai maturato l'orientamento per una transazione complessiva da 40 mila euro a carico dello stesso Simoncini. La somma sarebbe destinata a chiudere le pendenze nei confronti dell'Eccellentissima Camera e l'Authority per le Pari Opportunità, dopo che la sentenza d'appello aveva riconosciuto il loro diritto al risarcimento. L'accordo consentirebbe di evitare il protrarsi dei procedimenti civili ancora pendenti.







