Fabio Berardi: “Allerta arancione per vento forte fino a domenica”

Nel video l'intervista a Fabio Berardi, Capo Protezione Civile

“Danni materiali non ingenti”, sono stati più i disagi per la popolazione. Così il Capo della Protezione Civile di San Marino - che ringrazia tutti coloro che hanno fronteggiato l'emergenza – commenta gli effetti dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Repubblica. “Nelle prossime ore purtroppo resta l'allerta arancione” per il vento forte, mentre si abbassa di grado il rischio idraulico. Previsto un incremento della ventilazione fino a mezzanotte; poi un calo, con una ripresa nella tarda mattinata di domani. Nell'intervista non mancano, da parte di Fabio Berardi, utili consigli per la cittadinanza.