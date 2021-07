Faetano: atto vandalico sull'ulivo della pace, piantato dai bimbi del castello

"Quando ti senti triste, siediti sotto un albero o in mezzo ai suoi rami, chiudi gli occhi, ascolta in silenzio e fai volare i tuoi pensieri”. È la frase lasciata dai bambini della quinta elementare di Faetano e impressa in una targa, quasi 4 anni fa. Ma questa mattina la brutta scoperta: il piccolo ulivo piantumato, come simbolo di vita e di pace, è stato tagliato di netto, probabilmente con un attrezzo per tagliare il legno. Un atto deliberato, di vandalismo, dal momento che i cittadini del castello si sono trovati davanti un tronco tagliato di netto. Non certo un gesto eclatante, ma dal forte valore simbolico. Nella zona è stato rimosso il fusto tagliato e presto verrà piantato un nuovo albero.

