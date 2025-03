Faetano, cade dal camion mentre scarica la merce in giornata festiva: ferito 33enne frontaliero

Un infortunio sul lavoro - nonostante la giornata festiva - nella tarda mattinata di oggi a Faetano. La Squadra Antincendio/Infortuni sul Lavoro della Polizia Civile è intervenuta, su segnalazione della Centrale Operativa Interforze (COI), in strada Campo del Fiume presso un esercizio di commercio alimentare.

Secondo i primi accertamenti, un lavoratore frontaliero italiano classe 1991, dipendente dell’attività, è caduto da un’altezza di circa 120 centimetri mentre stava eseguendo operazioni di carico e scarico merci dal pianale posteriore di un autoarticolato con targa italiana.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti. Soccorso immediatamente dai colleghi, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato tramite ambulanza del 118. Dopo le prime cure, è stato dimesso con una prognosi iniziale di 20 giorni. Sono attualmente in corso rilievi e indagini congiunte tra la Polizia Civile e il Dipartimento Prevenzione ISS – U.O.S. Sicurezza antinfortunistica nei luoghi di lavoro – per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

La Polizia Civile ha inoltre informato l’Ufficio del Lavoro (U.P.A.L.) per segnalare lo svolgimento di attività lavorativa nella giornata di festa.