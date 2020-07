Faetano: esplosione nella notte al bancomat BSM; ingenti i danni alla filiale

Faetano: esplosione nella notte al bancomat BSM; ingenti i danni alla filiale.

Esplosione nella notte a Faetano, dove ignoti hanno divelto il bancomat della Banca di San Marino. A comunicarlo è l'istituto di vigilanza, accorso sul posto Gendarmeria. Una pattuglia della Polizia Civile era molto vicino al luogo del misfatto ma al loro arrivo i malviventi erano già fuggiti. Al posto dell'Atm c'era solo un buco. Divelta anche la telecamera che inquadra il bancomat, ma le registrazioni saranno utili per ricostruire l'accaduto. Non è ancora chiaro se il colpo sia riuscito e, nel caso, a quanto ammonta il bottino. È la quarta volta che a San Marino viene assaltato uno sportello Atm. L'ultima il 13 dicembre 2019 quando ad essere preso di mira era stato lo sportello Atm, sempre della Banca di San Marino, a Gualdicciolo. A differenza di quest'ultimo episodio, a terra non sono state trovate banconote. L'esplosione, che ha svegliato tutto il vicinato, ha creato ingenti danni anche all'interno della filiale della banca.

Seguiranno aggiornamenti



I più letti della settimana: